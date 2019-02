(Görüntülü) Bursaspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Samet Aybaba: "Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum"

Aykut Kocaman: "Penaltı acemice ve haklıydı"

Gürkan DURAL - Mehmet İNAN / BURSA,()





Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Bursaspor sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Samet Aybaba, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtirken Aykut Kocaman ise, öne geçme şansını yakaladıklarını ancak başaramadıklarını söyledi.



SAMET AYBABA: "OYUNCULARIMIN HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM"



Oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Oyuncularım inanılmaz mücadele ediyor. Futbolun içerisinde her şeyi doğru yaparsınız ancak şansın da yanınızda olması lazım. Tek büyük eksiğimiz biraz beceri. Oyuncularımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Keşke bu skorlara yansısa, skorlara yansıyabilse ligin en çok konuşulan takımı haline gelirdik. Yenilseydik kesinlikle özgüven sorunumuz olurdu. Çok kırılganız. Bir sürü sorunumuz var, ben Bursa'daki futbolseverlere şunu söylemek istiyorum, bu takımla gurur duysunlar. Bu çocuklar ellerinden gelen her şeyi sahaya yansıtıyorlar. Benim gözümde değerleri 30 puanda da olsa 24 puanda da olsa aynı. Daha iyisini nasıl yapabileceğimiz için çalışıyoruz. Konyaspor gibi değerli bir takıma karşı sahada inanılmaz mücadele ettiler. Oyun içi değerlerde de hepsinde üstünüz, bir tek gol eksik" ifadelerini kullandı.



Maçın sonlarına doğru yönetime yönelik istifa tezahüratlarına da değinen Aybaba, "Biz çok çalışıyoruz, tek ricam dışarıdaki hesaplaşmayı futbolun içerisinde yapmayalım. Yapılması gerekiyorsa başka yerde yapılsın. Çalışmaya devam edeceğiz, artık ne zaman 3 puan ile tanışırsak mutluluğu yaşayacağız" diye konuştu.



Umut Nayir'in penaltıyı kaçırmasına ilişkin yönelik gelen bir soruya ise Aybaba, "Dün penaltı çalışması yaptık. En iyi Umut Nayir kullandı, aslında penaltıcımız Tunay'dı. Sakatlanıp çıktı. Aytaç isteseydi o da atabilirdi" şeklinde konuştu. Aybaba, oyundan çıkan Tunay Torun'un durumuna ilişkin de bilgi vererek üst adalesinde bir sakatlığı bulunduğunu ve uzun sürebileceğini kaydetti.



AYKUT KOCAMAN: "ÖNE GEÇME ŞANSINI BİRKAÇ KEZ YAKALADIK AMA BAŞARAMADIK"



İki takımın da şiddetle galibiyete ihtiyacının olduğunun altını çizen Atiker Konyaspor Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Bursaspor sıkıntılı bir pozisyonda. İhtiyaçlar maçtaki özellikle oyun anlamındaki şiddeti arttırdı. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Her topa hamle yapma arzusunu şiddetle arttırdı. Biz de ihtiyaç sahibiydik ancak yaşamsal durum doğal olarak öne geçiyor. Bursa bir futbol şehri taraftarının da verdiği büyük güçle beraber bizim yararlanabileceğimiz zaaflar konusunda bizi biraz devre dışı bıraktılar" dedi.



"PENALTI ACEMİCE VE HAKLIYDI"



İlk 25-30 dakikalık zaman diliminin düşündükleri gibi geçtiğini belirterek, "Öne geçecek fırsatları da yakaladık. Düşündüğümüz gibi çıkışlar yaptık. Bütün halinde oynadık. Bu da büyük bir avantaj getirdi. Öne geçme fırsatı da yakaladık ama başaramadık. Bursaspor'un ön taraftaki şiddet içeren baskıyla beraber paslarımız daha çok uzun ve zorlama paslara döndü. Bu Bursaspor'un tam istediği bir ortamdı. Organize olarak kaosu yarattılar. Enerji dolu oyuncularıyla beraber maçı bizim kalemize doğru götürdü. Penaltı acemice ve haklıydı. Şansla beraber oyuna tutunduk. İkinci yarı düşündüğümüz oyun planını nispeten başardık. Topu biraz daha oyunda tutmaya başladık. Bursaspor'un baskını nispeten kırdık. Bursaspor direkt ataklarla yüksek toplarla kalemize geldi çok zorladı. Yine de maçın son döneminde çok net galibiyete yakın pozisyonları değerlendiremedik. İki takımın da istemediği oldu. Bizim adımıza böyle bir maçta yenilmeden dönmek sevindirici" ifadelerini kullandı.