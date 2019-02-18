(Görüntülü) Burdur'da tenis heyecanı

Mesut MADAN/BURDUR, ()

Burdur'da 2 gün süren Tenis İl Birinciliği'nde sporcular kozlarını paylaştı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında düzenlenen turnuvada 10 yaş, 12-14 yaş ve büyük kadınlar kategorisinde sporcular kıyasıya yarıştı. Turnuvaya damga vuran Bucaklı tenisçiler 13 madalya aldı. 10 yaş kızlarda Nil Erdal birinci, Ferin Atalay ikinci, Buğlem Sezer üçüncü oldu. 10 yaş erkeklerde Ahmet Hakan Öksüzoğulları birinci, Muhammed Said Demiray ikinci, Doruk Uzun üçüncü oldu. 12-14 yaş kızlarda Fatma Nur Uyanık birinci, Ceylin Serra Yaşar ikinci, Berra Çetin üçüncü, Ceylin Çetin dördüncü, 12-14 yaş erkeklerde Engin Kayra Şimşek birinci, Batuhan Ege Erman ikinci, Mehmet Fatih Köken üçüncü, Mustafa Aziz Köken dördüncü oldu. Büyük bayanlarda Nehir İmik birinci, Zeynep Dalkıran ikinci, Cansu Yavuz üçüncü, Hanım Sıla Saylan ise dördüncü oldu.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Okul Sporları ve Spor Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever, Bucak Gençlik Spor Tenis Kulübü Başkanı Salih Şimşek tarafından verildi.