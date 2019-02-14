(Görüntülü) Bülent Korkmaz: Kazanmak için planlar yapıyoruz 

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, ()





Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bu hafta lig lideri, sahadaki organizasyon, sistem, oyun planı olarak Türkiye'de bu işi en iyi yapan takımla karşılaşacağız. Başakşehir'in ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de galibiyete ihtiyacımız var. Kazanmak için planlar yapıyoruz" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalyaspor, pazartesi günü sahasında lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında elde ettiği 1 puanla moral bulan kırmızı beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti. 4 haftadır kazanamayan Antalyaspor, seyircisinin de desteğiyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında galibiyeti hedefliyor. Kırmızı beyazlıların sahasında liderle oynayacağı maçta sakatlığı nedeniyle Celustka forma giyemeyecek.



'KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VAR'



Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında takımı hakkında değerlendirme yaptı. Geçen hafta zor Çaykur Rize deplasmanında iyi oyunla kaybetmeyip, 1 puan elde etmeleriyle için takımın kendine güveni geldiğini söyledi. Medipol Başakşehir karşısında zor maç oynayacaklarına değinen Korkmaz, "Bu hafta lig lideri ile sahadaki organizasyon, sistem, oyun planı olarak Türkiye'nin bu işi en iyi yapan takımla karşılaşacağız. Biz bu maça hazırlanmaya başladık. Başakşehir'in ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de galibiyete ihtiyacımız var. Kazanmak için planlar yapıyoruz. Sabırlı olmamız gerekir. Rakip topa ne kadar sahipse bizim de sahip olmamız gerekir. Biz bunu saha içinde yapıp savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişleri doğru yaparsak istediğimiz sonucu alırız" diye konuştu.



'SIÇRAMA MAÇI'



Taraftar desteğinin önemine değinen Korkmaz, "Bizim için çok önemli bir maç. Sıçrama maçı diyebilirim. Çok zor geçecek. Taraftarın maçta sonuna kadar desteğini görmek istiyoruz. Bunu da yapacağını biliyorum. Sabırlı oynayıp, topun sahibi olup, rakibi koşturmamız gerekir. Bunu maç günü yapacağız ve istediğimizi de elde edebiliriz" dedi.



Yönetim kararıyla kadro dışı kalan Cissokho'nun affedilip, takımla çalışmalara başladığını dile getiren Korkmaz, futbolcunun sahada istenilen performansı vermesi halinde her oyuncu gibi maçlarda ilk 11'de alabileceğini söyledi. Uzun sakatlık dönemi sonrası Charles'in performansının memnun edici olduğunu aktaran Korkmaz, Celustka'nın 2-3 hafta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalabileceğini söyledi. Tarık Çamdal'ın da performansının artığını belirten Korkmaz, "Tarık'ın gidişatının iyi olduğunu görüyorum. Bir kaç hazırlık maçında oynadıktan sonra takım antrenmanıyla istediğimiz noktaya gelir. Bize de katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.



