(Görüntülü) Bülent Korkmaz Hedeflere ulaşmak için sabır bekliyoruz

ANTALYA, () - ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ?Türkiye Kupası'nı almak, Avrupa Kupaları'nda oynamak ya da ligde yukarılara oynamak biraz sabır gerektirir. Camiamızdan bu sabrı bekliyoruz. Doğru bir projeyle bu hedeflere ulaşmak istiyoruz dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında takımı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye Kupası'ndan elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Bülent Korkmaz, Ama unutmamak gerekir ki; biz hiçbir zaman hedefsiz olmadık. Bunu hem kulübüm hem takımım hem de kendi adıma söylüyorum. Hedeflerimiz var. Bu sezonla ilgili hedef olarak; Drole, 1. Lig'de oynayan oyuncumuzu Süper Lig'de oynatıyoruz. Bahadır Öztürk, 2. Lig'de oynuyordu, şimdi Süper Lig'de oynuyor. Doğukan, 3. Lig'de oynuyordu. Şimdi Süper Lig'de oynuyor. Genel anlamda baktığımızda Süper Lig'de 3 genç oyuncu oynatıyoruz. Bu, bir kulüp için geleceği inşa etme adına önemli bir hedef dedi.

ALTYAPIDAN A TAKIMA

Altyapıdaki Halil İbrahim, Fehmi, Berkay, Sergen ve Mustafa gibi oyuncuların A takımda yer almasının Antalyaspor'un geleceğinde hedeflere ulaşmak açısından yapılan bir planlama olduğunu vurgulayan Korkmaz, Düşündüğümüz hedefe fazlasıyla ulaştık. Başkanımızın gelecekle ilgili düşüncelerini çok iyi biliyorum. O hedefe ulaşmak için de camiamızın sabretmesi gerekir. Doğru planlama, organizasyon ve proje. Bu projede olmaktan da çok mutluyum diye konuştu.

'DOĞRU YOLDA GİDİYORUZ'

Uzun süreli bir projeyle hedeflenenlere ulaşabileceklerini söyleyen Bülent Korkmaz, şöyle dedi

Türkiye Kupası'nı almak, Avrupa kupalarında oynamak ya da ligde yukarılara oynamak biraz sabır gerektirir. Ben, gerçekçi olduğum için oldukça eleştiriliyorum. Beni eleştirmelerine her zaman saygı gösteririm. Önemli olan taraftarımızın, oyuncularıma ve kulübümüze sahip çıkmalarıdır. Hafta sonu Atiker Konyaspor maçıyla başlayan 5- 6 haftalık zorlu bir süreç var. Bu zor süreçte taraftarımızın şartlar ne olursa olsun sonuna kadar takımımıza destek olmaları gerekiyor. Taraftarımız bunu zaten yapıyor ama daha yoğun bir biçimde yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkesin istediğini belki bu sene veremeyebiliriz ama 2 sene sonra o istediklerini elde edeceklerine inanıyorum. Ben; kendime, ekibime ve takımıma inanıyor hatta güveniyorum. En başta da başkanımıza inanıp, güveniyorum. Bu mali yükü taşımak, herkesin yapabileceği bir şey değil. Hedeflerimiz arasından mali yükü yüksek olan oyuncularımızın gitmesi de vardı. Bu, kulübün mali anlamda da rahatlamasına vesile oldu. Genel anlamda baktığımızda doğru yolda gittiğimizi düşünüyorum.

'OYUNCULARIN YAPTIĞI HATALAR DA BANA AİTTİR'

Konulan hedeflere ulaşmada tüm camiamızın sabırlı olmasını dilediğini belirten Korkmaz, Bazen engeller çıkacak, takılacağız ama yine ayağa kalkacağız. Ayağa kalkarken; bizi yani Antalyaspor'u sevenler ayağa kaldıracak. Bunu, hep beraber yapacağımıza inanıyorum. Özellikle altını çiziyorum; 2 sene içerisinde düşündükleri hedefe ulaşacaklar. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu sene zor bir süreç. Zor süreci birlik ve beraberlik içinde atlatmamız lazım. Oyuncularımla ilgili değil, benimle ilgili eleştirilerin yapılmasını diliyorum. Bir takımı sahaya çıkarıyorsam, tüm sorumluluk bana aittir. Oyuncuların hataları da bana aittir. Eleştirilecek biri varsa; o da benim diye konuştu.

KONYASPOR MAÇI

27 Ocak Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor'la oynayacakları karşılaşmaya da değinen Bülent Korkmaz, çok zorlu bir maç olacağını söyledi. Çok kompakt bir takıma karşı oynayacaklarını vurgulayan Bülent Korkmaz, Birbirine yakın oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Kayseri maçında yapamadığımız pastı. Pas oranını yükseltmemiz ve basit pas hatalarını yapmamamız gerekiyor. Deplasmanda ve yoğun bir taraftar baskısı altında oynayacağız. Ama bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum dedi.