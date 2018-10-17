(Görüntülü) Bugsaşspor, Trabzonspor kurasından memnun

Yönetim Kurulu Üyesi Canpolat: "İyi maç olacak, iyi olan kazanacak" "Milli takıma oyuncu kazandırmak istiyoruz" "2'nci Lig'de üst üste 3'te 3 yapan tek takımız" İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur kura çekiminde Trabzonspor ile eşleşen Bugsaşspor'un Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Canpolat, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili ekibe karşı genç oyuncularla mücadele edeceklerini belirten Canpolat, "Kalbimden geçen de Trabzonspor'du, onlara karşı bir sempatim var. Bizim futbolcularımızın hepsi genç. 97, 98, 99'lu çocuklarla oynuyoruz. Türkiye'nin en genç başkanına sahibiz, en genç oyuncularıyla oynuyoruz. Kurada Türkiye'nin en genç takımlarından birisiyle çıkmak, bizim için mutluluk verici. İyi maç olacak, iyi olan kazanacak" dedi. "MİLLİ TAKIMA OYUNCU KAZANDIRMAK İSTİYORUZ" Türk futboluna yeni yetenekler çıkarmak istediklerini vurgulayan Canpolat, "Haddimizi bilerek oynuyoruz. Türk futboluna yeni yetenekler çıkarmaya çalışan bir kulübüz. İnşallah bu maçta sizler de göreceksiniz zaten, 2-3 tane futbolcumuzu Türk Milli Takımı'na kazandırabilirsek çok mutlu olacağız" ifadelerine yer verdi. "2'NCİ LİG'DE ÜST ÜSTE 3'TE 3 YAPAN TEK TAKIMIZ" Genç oyuncularla yollarına devam edeceklerini belirten Canpolat, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Şu anda 2'nci Lig'de üst üste 3'te 3 yapan tek takımız biz. Ama yine de insanların şunu bilmesi gerekiyor, para her şey değildir. Şu anda gençlerle yürüyoruz ve inanıyorum ki, Türkiye'nin de geleceği altyapılar. Altyapılara önem verdiğin sürece kazanırsın, yoksa kazanma şansın yok. Ayrıca şunu da söyliyeyim, bu ayın sonunda herhalde maç. Ankara'ya bizi seyretmelerini tavsiye ederim."