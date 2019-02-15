(Görüntülü) Bruno Lage: Oynanan futboldan memnunum

"Maça presle başlayacaklarını biliyorduk"





Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Benfica'da teknik direktör Bruno Lage mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Takımının performansını değerlendiren Lage, "Oynanan futboldan, takımın ortaya koyduğu futboldan memnunum. Sonradan gelen oyuncuların takıma gösterdiği uyumdan memnun kaldım. Bazı oyuncular istenilen performansa ulaşamadı ama genel olarak oynanan futboldan memnunum" dedi.



"Altyapıdan gelen 7 oyuncuyla, Galatasaray deplasmanında kazanılan galibiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Lage, altyapıdan gelen 7 oyuncuyla maçın kazanılmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyduğunu söyledi.



"MAÇA PRESLE BAŞLAYACAKLARINI BİLİYORDUK"



Ligde ve Avrupa'da önlerinde uzun bir maraton olduğunu belirten Lage, her kadro tercihinde riskler olduğunu ancak bu riskleri almak zorunda olduğunu belirtti.



Galatasaray'a iyi çalıştıklarını yineleyen Bruno Lage, şöyle konuştu: "Dün de söylediğim gibi. Büyük bir takımla oynayacaktık, sıcak bir ambiyansta. Bunun bilincindeydik. Maça presle başlayacaklarını biliyorduk. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Hiçbir topu bırakmadılar. Tabii ki daha kazanılmış bir şey yok, ikinci bir maç var. O maçın sonunu görmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Çok yetenekli futbolcuları var. Ama bu yetenekleri son vuruşlarda kullanamadılar. Onun dışında güçlü bir takıma karşı oynadık."