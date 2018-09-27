(Görüntülü) Boluspor'dan alt yapı tesislerini boşaltması istendi

Murat KÜÇÜK / BOLU,() - SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'un, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden kiralanan alt yapı tesisi olarak kullandığı Yılmaz Becikoğlu Tesisleri'nin 18 aydır kira ödenmediği gerekçesiyle tahliye edilmesi istendi. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, "Bolu Gençlik ve Spor Müdürü gereksiz işlerle uğraşıyor. Tabii gereken yapılacak" dedi. Boluspor'un alt yapı tesisleri olarak kullandığı Yılmaz Becikoğlu Tesisleri'nin Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem'in imzasıyla gönderilen tebligatla tahliye edilmesi istendi. Tesislerin en kısa sürede tahliye edilmesinin istendiği tebligatta gerekçe olarak kulübün 18 aydır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne kira ödemesi yapmadığı gerekçe gösterildi. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, tahliye talebine sert tepki gösterdi. Başkan Çarıkcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem'e sert sözlerle yüklenerek, şöyle dedi: "Boluspor’un alt yapı tesisleri zaten belediyenin arsası. Bolu Gençlik ve Spor Müdürü gereksiz işlerle uğraşıyor. Tabi gereken yapılacak. Bu konu yönetim kurulumuzla tartışıldı, siyasilerle de paylaşıldı. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılacak. Bolu'ya faydalı olmayan insanlar herhalde bundan sonra çalışamayacaklar. Gereksiz, lüzumsuz bir iş. Olmayacak bir iş. Bu müdür zaten görev yapmıyor. Boş işlerle uğraşıyor. Biz de bunun hesabını kendisine soracağız. Borçla hiçbir alakası yok bu kendi kendine ukalalık yapmış. Boluspor'un kime ne borcu olacak ki? Orası bir alt yapı tesisi. Daha önce olmayan şeyler bir anda ortaya çıkıyor. Boluspor'a karşı yapılan bir hareket. Ben bu hareketin peşini bırakmayacağım. Bu arkadaş 3 yıldan beri görev yapıyor. Biz tabii bir görev yaptığını görmedik. Bunu herkes biliyor." Necip Çarıkçı, Boluspor'un şampiyonluğa oynadığını böyle işlerle uğraşmaması gerektiğini ifade ederek, "İnşallah bu hafta bu olayla ilgili bazı gelişmeler olacak. Boluspor şampiyonluğa oynuyor. Biz Gençlik ve Spor Müdürünün, Boluspor'un alt yapı tesisleriyle ilgili gereksiz lüzumsuz işleri ile uğraşıyoruz. Zaten gereksiz bir insan. Keşke Bolu'ya faydalı bir insan olsa. Bunlar üzücü şeyler. Bunlara bizim kafa yormamamız lazım" diye konuştu. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıldı.