(Görüntülü) Boluspor Başkanı Çarıkçı: "Gençlerbirliği maçı bu ligin bir derbisi"

Murat KÜÇÜK / BOLU,() - BOLUSPOR Başkanı Necip Çarıkçı hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçının derbi niteliğinde olacağını belirterek, "Türkiye'de itibarlı iki kulüp karşı karşıya gelecek. Bu ligin bir derbi maçı" dedi. Spor Toto 1'inci Lig'de 9 maçta yenilgisiz 23 puan toplayarak ikinci sırada bulunan Boluspor'un Başkanı Necip Çarıkcı açıklamalarda bulundu. Boluspor'un hafta sonu namaglup lider Gençlerbirliği ile oynayacağı maçla ilgili konuşan Çarıkçı, "Bu maçın önemi aslında Türkiye'de hemen hemen Türk futboluna futbolcu kazandırmış mali yapısı çok düzgün. Türkiye'de itibarlı iki kulüp karşı karşıya gelecek. Bu ligin bir derbi maçı. Hem Boluspor hem Gençlerbirliği Türkiye'de çok sevilen kulüpler. Hepimiz arkadaşız, dostuz. Onun için çok güzel bir maç bekliyor. İnşallah yeneriz ve biz lider çıkarız. Bunun için bütün Boluspor taraftarını, ilçelerdeki Boluspor sevdalılarına maça davet ediyorum. 3 puan bizim olsun istiyoruz. Şu anda yenilgisiz 2 tane takım var. Gençlerbirliği ve Boluspor" dedi. Namaglup seriyi sürdürmek istediklerini anlatan Başkan Çarıkçı, "Bu sene de sezona teknik heyetimiz Sait hoca ile başladık. Geçen sene Sait hocamız keşke daha önce gelseydi biz şampiyonduk. Bu sene takımı bozmadık. Yüzde 85 takımın iskeleti korundu. İlave futbolcular aldık. Gençler de, ağabeyler da var. İyi bir takım olduk. Belki sezon başında bu takımdan kimse bir şey beklemiyordu. Ama şu an takımdaki birlik, beraberlik ve oyun anlayışı gayet iyi. İyi yoldayız. Bu serimiz devam etsin istiyoruz. İlk devre toplayabildiğimiz kadar puanı toplayıp kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.