(Görüntülü) Beşiktaş yurt dışı kamp çalışmaları için Slovakya'da

Ali DANAŞ - BRATISLAVA, () 2018-2019 sezonunu 4 gün önce açan Beşiktaş, yurtdışı kampını yapacağı Slovakya'ya geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Slovakya'nın Bratislava kentine gelen siyah beyazlılar,...

(Görüntülü) Beşiktaş yurt dışı kamp çalışmaları için Slovakya'da

Ali DANAŞ - BRATISLAVA, ()
2018-2019 sezonunu 4 gün önce açan Beşiktaş, yurtdışı kampını yapacağı Slovakya'ya geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Slovakya'nın Bratislava kentine gelen siyah beyazlılar, buradan otobüsle kamp yapacağı Samorin bölgesine geçti. Slovakya'da 8 gün kamp yapacak olan Beşiktaş, 7 Temmuz'da Macar takımı BFC Siofok, 8 Temmuz'da ise yine Macar takımı Gyirmot FC Gyor ile hazırlık maçı yapacak. 9 Temmuz tarihinde 2 gün izne çıkacak olan futbolcular, 11 Temmuz'da 2'nci etap kampı için Avusturya'nın Graz bölgesinde toplanacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, Slovakya kafilesine takımdan ayrılmasını istediği Alvaro Negredo ve sakatlığından dolayı 3 sezondur takıma katılamayan Veli Kavlak'ı almadı.
Beşiktaş, Samorin'deki ilk çalışmasını bu akşam TSİ 20.00'de yapacak.

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