(Görüntülü) Beşiktaş yurt dışı kamp çalışmaları için Slovakya'da

Ali DANAŞ - BRATISLAVA, ()

2018-2019 sezonunu 4 gün önce açan Beşiktaş, yurtdışı kampını yapacağı Slovakya'ya geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Slovakya'nın Bratislava kentine gelen siyah beyazlılar, buradan otobüsle kamp yapacağı Samorin bölgesine geçti. Slovakya'da 8 gün kamp yapacak olan Beşiktaş, 7 Temmuz'da Macar takımı BFC Siofok, 8 Temmuz'da ise yine Macar takımı Gyirmot FC Gyor ile hazırlık maçı yapacak. 9 Temmuz tarihinde 2 gün izne çıkacak olan futbolcular, 11 Temmuz'da 2'nci etap kampı için Avusturya'nın Graz bölgesinde toplanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, Slovakya kafilesine takımdan ayrılmasını istediği Alvaro Negredo ve sakatlığından dolayı 3 sezondur takıma katılamayan Veli Kavlak'ı almadı.

Beşiktaş, Samorin'deki ilk çalışmasını bu akşam TSİ 20.00'de yapacak.