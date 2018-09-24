Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Vodafone Park'tan kalkan 32 otobüsle Kadıköy'ün yolunu tutan 2 bin 280 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı.
(Görüntülü) Beşiktaş taraftarı, Ülker Stadyumu'na geldi
Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. Vodafone...
Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
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