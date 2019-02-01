(Görüntülü) Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı kiraladı

İSTANBUL () - Beşiktaş Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.



Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, transfer çalışmaları kapsamında B. Dortmund kulübünden Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Shinji Kagawa'ya başarılar dileriz" denildi.



Öte yandan Japon futbolcu bugün sağlık kontrolünden de geçti.