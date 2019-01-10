(Görüntülü) Beşiktaş salonda ve sahada çalıştı

ANTALYA,()

Beşiktaş, Antalya'nın Belek beldesinde ligin ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde rejenarasyon antrenmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, çalışmalarını salonda ve sahada yaptı. Salonda; denge, kuvvet ve streching çalışması yapılırken sahada ise; pas çalışması, top kontrolü çalışması ve dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.