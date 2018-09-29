(Görüntülü) Beşiktaş, merhum Ali Aktepe için tören düzenledi

Ali DANAŞ - İSTANBUL -





Beşiktaş Kulübü, iki gün önce vefat eden Vodafone Park İdari İşler Emektarı merhum Derviş (Ali) Aktepe için tören düzenledi.



Merhum Derviş (Ali) Aktepe için Vodafone Park'ta düzenlenen törene; Başkan Fikret Orman,Yönetim Kurulu Üyeleri Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Erdal Karacan, Candaş Tolga Işık, Divan Kurulu Üyeleri ve Kulüp Personeli ile Aktepe'nin ailesi, yakınları ve taraftarlar katıldı.



Başkan Fikret Orman, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Çok üzgünüm. Beşiktaş büyük bir taraftarını ve kardeşini kaybetti. Bizler yol arkadaşımızı kaybetttik. Hepimizin başı sağolsun. Benim çok yakın dostumdu. Bu stadın yapımında gece gündüz beraberdik. Kazandığımız her maçtan sonra fotoğraf çektirirdik. Allah rahmet eylesin."



Merhum Aktepe için düzenlenen tören okunan duaların ardından sona erdi.