(Görüntülü) Beşiktaş kafilesi Kadıköy'e hareket etti

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL () - Beşiktaş kafilesi, Fenerbahçe ile oynanacak Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta müsabakası için Ülker Stadyumu'na hareket etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan siyah beyazlı oyuncular ve teknik heyet, saat 21.00'de başlayacak mücadele için saat 19.10'da Ülker Stadyumu'na gitmek üzere yola çıktı. Az sayıda siyah beyazlı taraftar takımlarını uğurladı.