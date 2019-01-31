(Görüntülü) Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, İstanbul'a geldi

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL,() - Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Shinji Kagawa, İstanbul'a geldi. Almanya'dan kalkan uçakla Atatük Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Japon futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililer ve az sayıda Siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Kagawa daha sonra beraberindeki heyetle alandan ayrıldı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Shinji Kagawa, akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.