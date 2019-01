(Görüntülü) Beşiktaş - BB Erzurumspor maçının ardından (2)

Şenol Güneş: "Oyundaki üstünlüğümüzü skora yansıtamadık"

Ali DANAŞ - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL () - Şenol Güneş, "Oyundaki üstünlüğümüzü skora yansıtamadık" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Kontrol bizdeydi. Rakibin kontra oynamaya çalışmasını engellemeye çalıştık. Oyun kontrolü bizdeydi ama düşündüğümüz skoru yakalayamadık. Beklenmeyen bir şekilde gol yedik. Tepkimizi de kısa sürede verdik. Pozisyon azdı. Oyundaki etkinliği ikinci plana itti bu durum da. Hücumda ikinci yarıda paslar etkiledi. Attığımız golden daha net pozisyonlar yakalayabilirdik. Üstünlüğümüz skora yansımadı. Bugün oynadığımız müsabaka kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. Bizim için kaybedilen iki puan var" ifadelerini kullandı.



"QUARESMA DA LENS DE DAHA ETKİN OLABİLİRDİ"



Quaresma'nın gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Şenol Güneş, "Oyuncu ile yönetim arasındaki bir durum transfer. İsteği, gayreti vardı ancak daha etkin olabilirdi Quaresma da Lens de. Her ikisi de oyun olarak çok olumsuz değildi ancak sonuçlandırma olarak sıkıntıları vardı. Rakibin agresifliğini oyuncularımın daha sakin götürmesi lazımdı. Fauldeki durum onu haklı kılmaz, yanlış yaptığı bir gerçek" şeklinde konuştu.



"ORTA SAHADA TOP KAYIPLARIMIZ OLDU"



Orta sahada top kaybı yaptıklarını belirten Güneş, "Giderken orta sahada top kayıplarımız oldu. Geriye giderken orta sahada Adem'in top kayıpları fazla oldu. Savunma zor durumda kalıyor bu durumda da. Tüm takım olarak hücumda olduğunuzda rakibe baskıyı yapabilirsiniz ama orta sahada da bu sefer onlar etkin olmaya başladı. Adriano'nun da idman eksiği var. Geriye düşünce de forvette hamle yapmaya çalıştık" açıklamasında bulundu.



"KARARLARI YÖNETİM VERDİ"



Takımdan ayrılması gündemde olan Gökhan Töre ve Tolgay Arslan ile ilgili olarak da konuşan Şenol Güneş, "Töre ve Tolgay ile ilgili bir konu yok. Kararları yönetim verdi. Geçen sene de şampiyon olmadık. Bu maçı kazanabilirdik. Şampiyon olduğumuzda daha kötü maçları kazanmışlığımız var. Erzurumspor'un direnci vardı. Puan aldıkları için tebrik ederim. Becerimiz ve yeteneğimiz öne çıkmalıydı. Topu iyi kullanmada sıkıntılarımız oldu" dedi.



"BURAK'IN GOLCÜLÜĞÜ İYİ AMA FİZİK OLARAK BASKI YAPAMADI"



Savunmanın göbeğinde yaptığı Necip tercihi ile ilgili de konuşan Güneş, "Savunmada bizim gibi takımların değişiklik yapması doğru değil. Medel ile Necip arasında kararsızlığım vardı. Baktım Necip başarılı oldu. Arkasından Mirin çıkmak zorunda kaldı. Orta sahaya da forvete de yardımcı olacak Mustafa'yı düşündüm ama bu sefer Adem ile Dorukhan yalnız kaldı. Adem istediğimiz gibi oynasaydı olacaktı ama oynayamadığı için olumsuz oldu. Bunlar hep düşündüğümüz şeyler ama sakatlık ve performans bu değişikliklerin sebebi olabiliyor. Hem Larin hem Mustafa daha çok katkı yapabilir miydi? Burak'ın golcülüğü iyi ama fizik olarak baskı yapamadı. Mirin'in değişikliği ekstra bir durum oldu. Kendimle ilgili kararımı siz değerlendirip yazarsınız" ifadelerini kullandı.



"BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ"



Sahaya kazanmak için çıktıklarını belirten Şenol Güneş, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Her maçı kazanarak bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Ama bugün başaramadık. Kulübün hedefi bu zaten. Bu bütün büyük takımlar için geçerlidir" diye konuştu.



"HOCALARIN FİKRİ OLUYOR ANCAK KARARLARI YÖNETİM VERİR"



Takımdan ayrılmak istediği konuşulan Ricardo Quaresma ile ilgili konuşan Güneş, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Hocaların tabii ki fikri oluyor ancak kararları yönetim verir. Aldığınız oyuncunun teknik tarafı da ekonomik tarafı da var. Yalnızca sizin ve yönetimin istemesi de olmaz, oyuncunun da istemesi lazım. Bunlar bizim iç dünyamızda olan şeyler. Size anlatmak olmaz. Pepe'yi aldık gitti, Babel gitti. Bunları tek tek size anlatsam doğru değil. Teknik olan oyuncuları size söylüyorum zaten. Babel'i de oynattım gitti. Bunlar kulübün iç dünyasında olanlar."