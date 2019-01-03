(Görüntülü) Beşiktaş, Antalya'ya geldi

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / ANTALYA,() - Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya'nın Belek bölgesinde hazırlanacak Beşiktaş'ın kampı başladı. Bazı futbolcular kendi imkanları ile kamp oteline gelirken Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, teknik heyet ve kampa İstanbul'dan katılacak olan futbolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi. Beşiktaş kafilesini havaalanında karşılayan taraftarlar Şenol Güneş'e çiçek takdim ederken sevgi gösterilerinde bulundu. Siyah-beyazlı kafilede 12 genç oyuncu yer alırken teknik heyet ve yönetimin kararıyla Tolga Zengin, Vagner Love, Gökhan Töre ve Tolgay Arslan hazırlıklarını İstanbul'da yapacak. BURAK VE OĞUZHAN'A TEPKİ, QUARESMA'YA SEVGİ İLGİ Siyah-beyazlı ekibin havaalanından çıkısı sırasında, takımı karşılayan taraftarlar önümüzdeki günlerde takıma katılması beklenen Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Tezahüratın Şenol Güneş'in çıkışı sırasında yapılması dikkati çekti. Öte yandan takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'a bir taraftar tepki gösterdi. araya giren diğer taraftarlar Oğuzhan'a tepki gösterilmesini engelledi. Siyah-Beyazlı ekipte kafilenin en çok ilgi gören ismi ise Ricardo Quaresma oldu. Kamp kadrosunda olmayacağı söylenen ancak yapılan toplantılar sonrasında Antalya kampına dahil edilen Portekizli yıldıza, alandan ayrılırken büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Taraftarları kırmayarak onlarla fotoğraf çektirip, formalarını imzalayan Quaresma daha sonra otobüse bindi. Öte yandan Belek'teki ilk idmanını akşam saatlerinde yapacak olan siyah-beyazlıların kamp çalışmaları 14 Ocak tarihine kadar sürecek. Bu süre içinde 3 hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın maç programı şu şekilde: 8 OCAK SALI 16.00 Beşiktaş - Helmond Sport 11 OCAK CUMA 17.00 Beşiktaş - Greuther Fürth 14 OCAK PAZARTESİ 17.00 Beşiktaş - Dinamo Zagreb