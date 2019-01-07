(Görüntülü) Beşiktaş, Antalya'da 3 iklimli idman yaptı

Kampın ilk hazırlık maçı yarın





Ali DANAŞ / ANTALYA () - İkinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş akşam idmanını adeta 3 iklimde yaptı.



Gün boyu güneş olmasına rağmen oldukça soğuk olan hava, antrenmanın başlamasına 15 dakika kala hafif yağmura döndü. Futbolcular, antrenman için sahaya çıkmaya başladıklarında ise bu sefer dolu yağmaya başladı. Dolunun ardından yine yağmur yağarken 15 dakika kadar sonra antrenman normal hava şartlarında devam etti. İdmanın sonuna doğru taktik çift kale maçın oynandığı bölümde tekrar dolu yağışı başladı. Fakat tüm bu hava olayları Beşiktaş'ın antrenman yapmasına engel teşkil etmedi. Futbolcuların bir çoğunun yağan dolu altında antrenmana devam etmesi, dolu ile oynaması ve Ryan Babel'in şemsiye ile sahaya çıkması oldukça renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.



Takım toplantısı ile başlayan idman streching hareketleri, top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş ikinci bölümde taktik çalışmalara geçerken iki gruba ayrılan futbolcular 3 kaleli hücum organizasyonu ve kanat ortaları çalıştı. Son bölümde oynanan taktik çift kale maç ile akşam idmanı sona erdi.



Siyah beyazlı takımda özel program dahilinde salonda çalışan Burak ve hafif sakatlığı bulunan Caner ile Mustafa Pektemek idmana çıkmadı. Sabah idmanını yarıda bırakan Quaresma ise hemen iyileşerek takım antrenmanında yer aldı.



Beşiktaş, Antalya kampının ilk hazırlık maçında Hollanda 2'nci Lig takımlarından Helmond Sport ile yarın karşılaşacak. Maç, kamp yapılan otelin sahasında saat 16.00'da başlayacak.