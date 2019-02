(Görüntülü) BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Salih TEKİN / ERZURUM () - Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında aldıkları 1-0’lık galibiyetin ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, altın değerinde bir üç puan aldıklarını söyledi. Her iki takım içinde çok zor bir maç olduğunu belirten Buruk, saha zemininin kötü olduğunu vurguladı. Futbolcuların saha içinde ayakta durmakta zorlandıklarını belirten Buruk, performansların olumsuz etkilendiğini anlattı. Gol atan takımın kazanacağı bir maç oynadıklarını söyleyen Buruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi dakikada golü yakaladık. İyi mücadele ettik. Yaptığımız en iyi şey iyi mücadele etmekti. Erzurumspor’un hakkını vermemiz gerekiyor. Zaman zaman bizden çok istediler, özellikle son dakikalarda çok yüklendiler. Golü bulmak için her şeyi yaptılar. Biz de akıllı oynayıp mücadele ettik, golün dakikası çok önemliydi. Bizim için altın değerinde üç puan aldık.” Üç maçtır çok iyi bir seri yakaladıklarını söyleyen Buruk, “Herkes her takımı yenebilir. Seri yakalayabilir. Biz üç maçlık seri yakaladık, devam etmek istiyoruz. Kazandığımız hiçbir şey yok. Diğer takımlar için de kaybedilmiş bir şey yok, her takım serilerle rakibini yakalayabilir. Kendi sahamızda oynayacağımız Antalya maçı bizim için çok önemli. Üst sıralar için elimizden geleni yapacağız. Üç maçlık seri bizim için inanılmaz önemliydi” diye konuştu. ÖZDİLEK: "SABAHA KADAR OYNASAK YENEMEZDİK" Basın toplantısına “Maçla ilgili yorumum yok” diye başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise hakem Özgür Yankaya’ya sert tepki gösterdi. Özdilek, “Biz bugün mümkün değil kazanamazdık. Yaptıkları, verdikleri vermedikleriyle. Özgür hoca haricinde herkes ‘gol’ diyor. Biz de baktık. Oyun içinde verdikleri fauller, vermedikleri fauller sabaha kadar oynasak yenemezdik. Oyuncular için söylenecek bir şey yok, iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Bir hakem takımın, şehrin, herkesin kaderiyle oynuyor. Özgür hocanın bütün maçları soru işaretli. Maç öncesi eyvah dedik. Bu kadar olmaz, bırak iki takım da oynasın. Düdük çalarak basket maçı yapılır gibi futbol oynuyoruz. Tavrı görüyorsunuz. Sabaha kadar oynasak mümkün değil. Önemli bir maçı kaybettik ama devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ama bu hakemlere de birinin 'dur' demesi lazım. Fazla bir şey söylersem bu kez ceza yerim” diye konuştu. Hakemin ilk yarıda 2 dakika uzatma vermesine rağmen 45 saniye sonra maçı bitirdiğini ifade eden Özdilek, konuşmasında şunları söyledi: “Hangi birini söyleyeyim? Futbolun, sporun içinden gelen adamım. Sen bilmiyorsun ama ben biliyorum. Özgür hoca bilmiyor ama ben biliyorum. Hakemlerin saha içindeki tavrını da iyi bilirim. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Oynayın mağlup olalım, oynayalım yenelim. Tebrik edecek büyüklüğe sahibiz. Ama bizi oynatın, ben buna isyan ediyorum. O zaman biz niye mücadele ediyoruz? Bu kadar yatırım yapıyoruz, bu taraftar niye geliyor, yazık değil mi?”