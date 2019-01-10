(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu şampiyon takımın kupasını takdim etti

Bakan Kasapoğlu Sizler de bizler kadar çalışan, gayret gösteren arkadaşlarımızsınız

Ercan ATA ANKARA () -

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3'üncü Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

Bakan Kasapoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada sporun birleştirici bir güç olduğunu belirterek, Gerçekten spor birleştirici bir güç. Siz bunu, bu turnuvayla bir kez daha gösterdiniz ve ispat ettiniz. Farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımız bir araya geldi. Üç gün boyunca da centilmence mücadele ettiler. Sonucunda da bir takımımız şampiyon oldu. Onu da hep birlikte alkışladık şekilinde konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU SİZLER DE BİZLER KADAR ÇALIŞAN, GAYRET GÖSTEREN ARKADAŞLARIMIZSINIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü de unutmayarak, Gazetecilerimiz ve haber kameramanlarımız alın terleriyle çalışan arkadaşlarımız. Onlar hayatın her alanında bizim gören gözümüz, işiten kulağımız. Onların hakkı gerçekten çok büyük. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü olması nedeniyle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizler de bizler kadar çalışan, gayret gösteren arkadaşlarımızsınız. Gerçekten gösterdiğiniz emek takdire şayan. Sizlere sağlık, başarı, mutluluk diliyorum. İnşallah vazifenizi en güzel şekilde önümüzdeki dönemlerde de yaparsınız ifadelerini kullandı.

TURNUVAYI TRT BİRİNCİ TAMAMLADI

Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), finalde NTV'yi 21-15 yenerek turnuvanın birincisi oldu. Turnuvada şampiyon olan TRT'nin kupasını ve madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verirken A Haber, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı 21-12 mağlup ederek turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı. Turnuvada ikinciliği elde eden NTV ve dördüncü sırada yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da kupa ve madalyaları Bakan Kasapoğlu tarafından takdim edildi. Turnuvada üçüncü sırada yer alan A Haber'in kupa ve madalyasını ise Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.