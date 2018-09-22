(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu, Sakarya'da bisiklet yarışının startını verdi

Aziz GÜVENERADAPAZARI(Sakarya), ()

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sakarya'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen Uluslararası MTB Cup yarışlarının startını verdi.

Bisiklet kültürünün yaygınlaşması adına çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Kasapoğlu, Rekabeti arttırmamız için bisiklet sporcuları yetiştirmemiz gerekiyor dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 ülkeden 250 sporcunun katıldığı Uluslararası MTB Cup yarışlarının startını verdi. Bakan Kasapoğlu, bir süre yarışları takip etti. Yarışların yanı sıra 2020 Dağ Bisikleti Şampiyonası için Sakarya'da hayata geçirilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni gezen Bakan Kasapoğlu, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni gezdik, gördük ve açılışını yaptık. Gerçekten bisiklet sporu adına, bisiklet kültürü adına ve bisikletin yaygınlaşması adına büyük bir imkan. İnşallah bu tür bisiklet yatırımlarının ülkemizin diğer bölgelerinde diğer vilayetlerinde yaygınlaşır. Çünkü bu tür organizasyonları yapmak adına, halkımızın daha çok bisiklet kullanması adına gerçekten önemli. Bisiklet de sportif anlamda çok güzel bir aktivite. Hem de uluslararası anlamda yarışlar itibariyle sportif bir organizasyon. Rekabeti arttırmamız için bisiklet sporcuları yetiştirmemiz gerekiyor. Sporcuların yetişeceği yerlerde bu tip vadiler arttırma şansımız olur. Bu şimdi bir prova. Ancak 2020 yılındaki organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağını gösteriyor ifadelerini kullandı.