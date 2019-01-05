(Görüntülü) Bahçeşehir Koleji'nden İzmir çıkarması

Ergin KARATAŞ- Melis KARAKUZULU / İZMİR, () –BAHÇEŞEHİR Koleji Spor Kulübü, İzmir'de öğrencilerle bir araya geldi. Bahçeşehir öğrencileri, sporcuları okul girişinde meşaleler ve çiçeklerle karşıladı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, İzmir'de öğrencilerle bir araya geldi. Mavişehir Kampüsü'ndeki organizasyona Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın, teknik heyet ve oyuncular katıldı. Bahçeşehir öğrencileri, sporcuları okul girişinde meşaleler ve çiçeklerle karşıladı. Basketbolcular salona girdiğinde öğrencilerin coşkusu doruğa çıktı. Bahçeşenir Koleji Mavişehir Kampüsü Müdürü Nükte Teber, Bölge Koordinatörü Zeynep Hülagü ve Alpaslan Aydın'ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, kulübün Türkiye çapındaki altyapı hamlesini anlattı. “İZMİR VE SAMSUN'DA ALT LİGLERDE TAKIMLAR YARATACAĞIZ” Basketbolda altyapı yapılanmasına geçen yıl 12 ilde 600 gençle başlayıp bu yıl 3 bin genci hedeflediklerini söyleyen Hüseyin Yücel, "Burada oyuncuların oturduğu koltuklarda kısa süre sonra oyuncular olarak sizler oturacaksınız. Altyapı yapılanmamız kapsamında İzmir ve Samsun'da alt liglerde takımlar yaratacağız. Bu takımların sahibi bizzat velilerimiz, oyuncularımız olacak. Velilerimiz startını verdiğimiz yatırımları özümseyip elini taşın altına koysun. 80 milyonluk ülkemizin 18-20 milyon genç nüfusu arasından altyapıdan milli oyuncular çıkarmalıyız. Siz küçük sporcular bu ülke için A takımdan daha önemlisiniz" dedi. Yücel'in sahneye çağırdığı oyunculardan Kaptan Yiğitcan Turna, altyapı oyuncularına basketbolda geçirdikleri gelişim döneminin kıymetini bilmelerini söyledi. ÖĞRENCİLER TAKIM İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ Konuşmaların ardından takım, tam kadro sahneye çıkarak öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Öğrenciler, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü oyuncuları ve Antrenör Stefanos Dedas'ı sordukları sorularla terletti. Soru-cevap kısmının ardından sahneye getirilen pastayı Bahçeşehir Koleji ailesi birlikte kesti. Öğrenciler, takım için, ‘Kimseyi görmedim ben senden daha güzel’ şarkısını da seslendirdi. Organizasyonda Mavişehir Kampüsü'nün küçük öğrencilerden oluşan korosunun şarkıları ve cimnastik takımının gösterisi de alkış aldı. Bahçeşehir Koleji öğrencileri, organizasyonun bitiminde yıldız basketbolculardan imza almak için birbirleriyle yarıştı.