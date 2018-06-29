(Görüntülü) Aytemiz Alanyaspor topbaşı yaptı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor sezonun ilk çalışmasını yaptı. Teknik direktör Mesut Bakkal, “En büyük hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek” dedi.



Aytemiz Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Kulüp tesislerinde akşam saatlerinde yapılan çalışma öncesi teknik heyet, futbolcularla toplantı yaptı. Turuncu yeşilliler daha sonra ilk antrenman için sahaya indi. Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmanı kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi.



Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Mesut Bakkal, geçen sezon göreve geldikten sonra gösterdikleri performansı yeni sezonda da sürdürmek istediklerini söyledi. Kadroda çok fazla oynama yapmadan istedikleri oyuncuları dahil ettiklerini aktaran Bakkal, “Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum. En büyük hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek. 1 Temmuz’a kadar buradayız. Daha sonra Erzurum ve ardından Topuk Yaylası kampları var. Ankara’da katılacağımız TSYD kupasıyla da hazırlık dönemini tamamlayacağız” dedi.



İyi transferler yaptıklarını kaydeden Bakkal, “Kadro üzerinde çok fazla oynamadık. İstediklerimizin çoğunu yerine getiren yönetimimize de teşekkür ederim. İzinli oyuncularımız var. Milli takımda olup, bizden 20 gün sonra izne ayrılan Emre Akbaba, Junior Fernandes, Georgios Tzavellas ve Isaac Sackey, Erzurum kampının 4 veya 5’inci gününde katılacak. Yeni sezon herkese hayırlı olsun. İnşallah güzel bir sezon geçiririz” diye konuştu.