(Görüntülü) Avni Yıldırım, ‘Yeşil Kemer’ karşılaşması öncesinde basınla bir araya geldi (2)

(Görüntülü) Avni Yıldırım, ‘Yeşil Kemer’ karşılaşması öncesinde basınla bir araya geldi (2)

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