(Görüntülü) Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ () - Denizli'de 3 gün süren 2018 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası, final karşılaşmalarıyla sona erdi. Ayrıca Atlı Cirit 1'inci Lige Yükselme D Grubu müsabakalarının da yapıldığı şampiyonada, dereceye girenlere kupaları verildi.



Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Ak Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan ve Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, davetliler ve çok sayıda vatandaş şampiyonayı izledi. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na 56 sporcu ile çok sayıda takım katıldı. Final karşılaşmalarının yanında Atlı Cirit 1'inci Lige Yükselme D Grubu müsabakaları da aynı tesiste yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, atlı sporun atalardan miras kalan ve gençlere bırakılacak kadim bir spor dalı olduğunu belirterek, "Denizli'de bu organizasyonun yapılmasının en büyük sebebi, geleneksel spor oyunları anlamında yapmış olduğumuz bu tesisimizdir. Burası hem atlı cirit, hem atlı okçuluk ve hem de uluslararası standartlarda yapılacak sporlara uygun bir tesistir" dedi. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalinde büyükler genel klasmanında Alperen Alkan birinci, Rayif Yavuz ikinci ve Yavuz Ayaz üçüncü oldu. Gençler genel klasmanında birinci Berkin Aras, ikinci Ahmet Sağbilge ve üçüncülüğü ise Hüseyin Azkın kazandı. Arif Eğinli'nin birinci olduğu yıldızlar genel klasmanında Salih Yüksel ikinci, Damla Çakırca ise üçüncü sırayı aldı. Dereceye girenlere kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.