(Görüntülü) Atiker Konyaspor, Göztepe maçına hazır

Tolga YANIK/KONYA, () Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını akşam idmanıyla tamamladı. Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman...

(Görüntülü) Atiker Konyaspor, Göztepe maçına hazır

Tolga YANIK/KONYA, ()

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını akşam idmanıyla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grupta 5’e 2 oynayan ve top kontrolüne dayalı pas çalışması yapan oyuncular, taktik çalışmanın ardından savunma-hücum organizasyonları ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil beyazlılar yarın maçın oynanacağı İzmir'e hareket edecek.

YORUM EKLE
Gönder