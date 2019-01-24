(Görüntülü) Atiker Konyaspor 5 oyuncusundan yoksun çalıştı

Tolga YANIK / KONYA, () -





Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Spor Toto Süper Lig’in 19'uncu haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleri ve 5’e 3 top kapma çalışması yapılan antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ile birlikte Mustapha Yatabare ve Moryke Fofana katılmadı.