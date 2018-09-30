(Görüntülü) Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Oğuzeli’nde başladı

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,() -





Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen 10’uncu Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali kapsamında Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası finali düzenleniyor. Şampiyonaya Gaziantep ve çevre illerden 114 sporcu katıldı.



İlçede dün başlayan festival kapsamında düzenlenen güreş şampiyonası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İlçe merkezinde özel yapılan çim alanda birbirlerini yenmek için mücadele eden güreşçileri izlemek için yüzlerce vatandaş tribünlerde yerini aldı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, şampiyonaya gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade ederek, "Aba güreşi Türkiye'nin en eski sporudur. Ata sporumuz olan bu müsabakalara gençlerimizin böyle ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Umut ediyoruz ki bu spora gönül verenlerin sayısı her geçen gün artsın" dedi.



Konuşmaların ve Kuran tilavetinin ardından Gaziantep, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya ve Antalya'dan gelen 114 sporcu yeşil sahaya çıkarak kendi sıkletlerindeki rakipleriyle mücadele etti.





(FOTOĞRAFLI)