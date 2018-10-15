(Görüntülü) Arda Turan hakkında iddianame hazırlandı (3) (Arşiv)

Özden ATİK-Hayati ARIGAN-İSTANBUL Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilgili iddianame hazırlandı. Arda Turan hakkında, "Cinsel taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla dava açıldı. Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Berkay hakkındaki "tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi.