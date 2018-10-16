(Görüntülü) Antalyaspor'dan 'Fanatik okul'a ziyaret

Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR / ANTALYA () - Antalya'daki Barbaros Ortaokulu'nda 2 yıldır uygulanan 'Takımının formasıyla derse gel' projesi, hem öğrencilerin spor bilincinin artmasını hem de derslere ilginin artmasını sağladı. Antalyaspor yönetimi, teknik heyet ve bazı futbolcular, her öğrencinin taraftarı olduğunu takımın formasıyla geldiği okulu ziyaret etti. Muratpaşa ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nda öğrencilerin okula severek gelmesi ve derse daha çok motive olmasını sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında okul aile birliği kararıyla 'Takımının formasıyla derse gel' adıyla uygulama başlatıldı. Okul müdürü Recai Ocak ve öğretmenlerin de desteklediği proje kapsamında öğrencilere, istedikleri gün tuttukları takımın forması ya da okul üniformasıyla derse girebilme olanağı sağlandı. Bu kapsamda çoğunluğu Antalyaspor taraftarı olan öğrenciler gönül verdikleri takımların formasıyla sınıfta ders dinlemeye başladı. ANTALYASPOR FORMASI OKUL FORMASI OLDU Okul müdürü Recai Ocak, 2 yıl önce başlattıkları uygulamayı öğrencilerin çok beğendiğini anlattı. Öğrencilerin istediği gün istediği derste tuttuğu takımın formasını giyebildiğini aktaran Ocak, "Barbaros Ortaokulu olarak öğrencilerimizle çeşitli özgür projeler yapıyoruz. Antalyaspor formasını okul formamız olarak kabul ettik. İsteyen öğrenciler Antalyaspor formasıyla ya da gönül verdiği takımın formasıyla okula gelip derse girebiliyor. Burada kimseyi zorlamıyoruz. Amacımız çocukları mutlu etmek, onları güzel yarınlara hazırlamak. Aynı zamanda centilmen bir taraftar olmalarını sağlamak. Bu salondaki gençler ileride sporcu, yönetici olarak karşımıza çıkacak. Bu uygulamayla hem öğrencilerimiz okula severek geliyor hem de spor bilinciyle centilmen taraftar ve sporcu yetiştiriyoruz" diye konuştu. ANTALYASPOR YÖNETİMİ ZİYARET ETTİ Okulun uygulamasından haberdar olan Antalyaspor yönetimi ve futbolcular öğrencileri ziyaret etti. Etkinlikte Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Bülent Korkmaz, futbolcular Doukara, Diego ve Zeki okulun öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi. Antalyaspor kafilesini coşkuyla karşılayan öğrenciler, başkan Öztürk ve futbolculara çiçek verdi. Futbolcular da öğrencilerle fotoğraf çektirip, forma imzaladı. 'ŞAMPİYON ANTALYASPOR' TEZAHÜRATI Etkinliğin son bölümünde de başkan Öztürk ile futbolcular, öğrencilerle söyleşi yaptı. Başkan Öztürk, Barbaros Ortaokulu öğretmenlerine ve öğrencilerine uyguladıkları projeden dolayı teşekkür etti. Türk sporu için önemli bir projenin okulda hayata geçirildiğini dile getiren Öztürk, öğrencilerle 'Kırmızı-beyaz, şampiyon Antalyaspor' tezahüratı yaptı. 'ALTYAPIDAN EN ÇOK OYUNCU OYNATAN ÜÇÜNCÜ TAKIMIZ' Teknik direktör Bülent Korkmaz ise öğrencilerin sorularını yanıtladı. Takım olarak hedeflerinden bahseden Korkmaz, "Bu zor dönemi atlattıktan sonra gelecek senelerde daha iyi yerlerde olacağız" dedi. Korkmaz, altyapıdan başarılı sporcu yetişmesi için çocukların hem sağlıklı hem de iyi eğitim görmesi gerektiğini vurguladı. Sporcuların zeki, çevik ve ahlaklı olması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Türkiye'de en çok altyapıdan oyuncu oynatan üçüncü takımız, bu da bizim için çok önemli" diye konuştu. Futbolculardan Zeki Yıldırım ise öğrencilerin, 'Türk futbolunun geleceğini nasıl görüyorsunuz' sorusuna, "Türk oyunculara herkesin güvenmesi gerekiyor. İyi yabancı oyuncu transferiyle Türk futbolcularının kaynaşıp, iyi takım olması çok önemli" cevabını verdi. Diego da büyük takımlara karşı oynadıkları maça daha motive çıktıklarını anlattı. 9 senedir Türkiye'de futbol oynadığını dile getiren Diego, "Antalya güzel bir şehir, Antalyaspor'u çok seviyorum. Çok güzel taraftarımız var. Brezilya gibi sıcak iklime sahip. Ailem Antalya'yı çok seviyor. İki çocuğum var, Türk okuluna gidiyorlar. Biz burada çok mutluyuz. Ben burayı çok seviyorum, Antalyaspor'da kalmak istiyorum" dedi. Diego, sözleşmesinin bu sene sona ereceğini belirterek, mikrofonu başkan Öztürk'e uzatıp, "Bu konuda ne diyorsun başkan" şakasıyla salondaki öğrencileri güldürdü.