(Görüntülü) Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün Gidenlerden ciddi bir gelir elde ettik

Tolga YILDIRIM ANTALYA, () -

ANTALYASPOR Basın Sözcüsü Murat Süğlün, gönderdikleri oyunculardan ciddi gelir elde ettiklerini belirterek, Gönderdiğimiz futbolculardan uzun vadede 4-5 milyon Euro civarında karımız olacak dedi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmaları hakkında konuştu. Maicon'un sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini dile getiren Süğlün, futbolcunun Brezilya'da oynamak istediğini belirtti. Vainquer'in Monaco'ya sezon sonuna kadar kiralandığını ve transferinin bugün yapılacak sağlık kontrolü sonrası netlik kazanacağını aktaran Süğlün, Göndermek istediğimiz birkaç oyuncu daha var. İsim veremem görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç oyuncumuza da teklif var ama değerlendirmedik. Boffin ile ilgili transfer söz konusu değil diye konuştu.

Teknik direktör Bülent Korkmaz ile transfer çalışmalarını değerlendirdiklerini dile getiren Süğlün, Yüzde 100 transfer etmeyeceğiz diye bir şey demiyorum. Gönderdiğimiz oyunculardan ciddi gelir elde ettik. Genel toplamda uzun vadede 4-5 milyon Euro civarında karımız olacak. Hocamızın birtakım talepleri var ve değerlendiriyoruz dedi.