(Görüntülü) Ali Şafak Öztürk: "Ücretlerini veremedikten sonra transferin anlamı yok"

Türel'den Chico'ya ziyaret





Semih ERSÖZLER / ANTALYA () - Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maç sonu açıklama yapan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Transfer yapmayabiliriz, elimizdeki oyuncularla da devam edebiliriz. Ekonomik dengeyi sağlayamadıktan sonra, elimizdeki oyunculara doğru zamanda ücretlerini veremedikten sonra transferin çok bir anlamı yok" dedi.



Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk maç sonu yaptığı açıklamada, eksik oyuncularına rağmen takımın iyi mücadele ettiğini belirtti. İki takımın da elinden geleni yaptığını vurgulayan başkan Öztürk, "Rakibimizi biraz daha geride kabul ettik. Güzel maç oldu diyemeyeceğim. 1 puanı normalde sevindirici bulmam ama 4 cezalı, 2 sakat oyuncumuz vardı. Hedefimiz bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirmek. Avrupa hedefi koymaktan çekiniyorum, oyuncularımız da bu sefer gereksiz bir strese giriyor. Şu ana kadar böyle yaptık ve geldiğimiz yerden memnunuz" ifadelerini kullandı.



"KULÜBÜN BORÇLARINI BİLMEDEN YORUM YAPTILAR"



Yıldız oyuncuların transferlerini tanıtım için yaptıklarını söyleyen Öztürk,"Yıldız oyuncuların transfer edildiği zaman ile şu zamanki şartlar çok farklı. O zaman da aslında biz bir şey denedik. Çoğu insan bunu anlayamadı. 'Nasri geldi, Menez geldi kulüp battı' diyenler oldu. Kulübün daha önceki borçlarını bilmeyip yorum yapan kişiler oldu. Biz Antalya'nın tanıtımı için bir hamle yaptık ama olmadı. Şu an ise geleceğe yatırım yaparak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.



"TRANSFER YAPMAYABİLİRİZ"



Takımın yüreğiyle oynaması gerektiğini, bunun da en önemli nokta olduğunu dile getiren Öztürk, "Transfer yapmayabiliriz, elimizdeki oyuncularla da devam edebiliriz. Ekonomik dengeyi sağlayamadıktan sonra, elimizdeki oyunculara doğru zamanda ücretlerini veremedikten sonra transferin çok bir anlamı yok. Takımın yüreğiyle oynaması en önemli şey. Verim veren oyuncularla devam etmek en doğrusu. Düzgün karakterli, az maliyetli oyuncularla devam etmek daha önemli şu an bizim için" dedi.



"FEHMİ KOÇ ÇOK YETENEKLİ"



Oyuna giren 15 yaşındaki Fehmi Koç'un çok değerli olduğunu söyleyen Öztürk, "Türk futbolundaki ekonomik sıkıntıların en büyük artısı, Türk futbolcuların atılım yapması oluyor. Sadece bizde değil, diğer takımlarda da çok daha fazla şans bulabiliyorlar. Sadece 15-16 tecrübeli oyuncu ve genç oyuncularla lige devam edebilecek takımlar var. Fehmi Koç çok genç bir arkadaşımız umarım çok iyi bir geleceği olacak. Genç arkadaşlarımızı oynattıkça kendilerine güvenleri artıyor, yoksa altyapıda kaybolup gidiyorlar."



TÜREL'DEN CHICO'YA ZİYARET



Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, maçta rakip oyuncuyla çarpışması sonucunda burnu kırılan Chico'yu tedavi gördüğü Memorial Antalya Hastanesi'nde ziyaret etti. Türel, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi alırken, deneyimli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.