(Görüntülü) Ali Koç'tan Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya ziyaret

ANKARA / Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında dün oynanan 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası final karşılaşması için Ankara'da bulunan Ali Koç, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Bakan Yardımcısı Yerlikaya ile gündeme ilişkin konular üzerinde istişarelerde bulunan Başkan Ali Koç, amatör branşlara verilen desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.