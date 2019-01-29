(Görüntülü) Alanyaspor'da Galatasaray mesaisi

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),() - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hafta sonu oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Haftanın ilk antrenmanına, ismi İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anılan Merih Demiral katılmadı. Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Alanyaspor, 2 Şubat Cumartesi saat 19.00'da oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Dün deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçının ardından ara vermeden Galatasaray hazırlıklarına başlayan turuncu yeşilli ekip, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde toplandı. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenmanda, Ankaragücü maçında ilk 11'de yer alan oyuncular koşu yaparken, diğer oyuncular ayrı antrenman yaptı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması ile dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı. SAKAT OYUNCULAR Sakatlığı bulunan Isaac Sackey ve Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı koşu yaparken Ankaragücü maçında sakatlanan Lucas Villafanez antrenmana katılmadı. MERİH KATILMADI Ayrıca transfer gündeminde ismi İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anılan Merih Demiral da antrenmanda yer almadı.