(Görüntülü) Akhisarspor - Trabzonspor maçının ardından

Barış GEZİCİ - Cemil SEVAL / AKHİSAR () - SPOR Toto Süper Lig'de Teknik Direktör Ünal Karaman'ın annesinin vefatı nedeniyle Trabzonspor'u Akhisarspor deplasmanına çıkaran Antrenör Hüseyin Çimşir, 3-1'lik galibiyeti Karaman'a hediye ettiklerini söyledi. Galibiyetin Karaman'ın acısını bir nebze olsun dindirmesini umut ettiklerini söyleyen Çimşir, "Maçta Sosa ilk golü attıktan sonra oyun tamamen bizim elimizdeydi. 3 puanı hak eden taraf bizdik. Tüm arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Bizim için zor bir fikstür vardı. Deplasmanda kazanamıyorduk. Dış sahada önemli bir maçı kazandık. Bu seriyi sürdürmemiz gerekiyor. Akhisarspor Avrupa oynadığı için yorgundu ama özellikle ön tarafta çok iyi oyunculara sahipler. İnşallah durumu toparlarlar" dedi.



ARSLAN: "MUSTAFA KIRILMA NOKTASI OLDU"



Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor yenilgisiyle düşme hattında kalan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Mustafa Yumlu'nun sakatlanmasının oyunun kırılma noktası olduğunu söyledi. İç sahadaki ilk yenilgisini alan Akigo'da Arslan, "Maçın başına yorgunluğumuza rağmen iyi başladık. İyi yardımlaştık. Sonra her pası final pası gibi vermeye başladık. Mustafa'nın sakatlığı kırılma noktası oldu. Defans kurgumuz bozuldu. Akan oyuna baktığımızda Trabzonspor'un pozisyonu yoktu. Sosa serbest vuruştan muhtaşem bir gol attı. 2 duran toptan 2-0 geriye düştük. Bitiricilik noktasında üretkenliğimiz azdı. Devrede Seleznyov'u oyuna aldık. Pozisyon bulurken UEFA Avrupa Ligi'nde Standard Liege deplasmanında yediğimiz 2'nci golün aynısı olan 3'üncü golü yedik. Basit hatalar yapıyoruz ama bu maçta kaybederken bazı oyuncuları kazandığımızı düşünüyorum. Josue bizim için önemli bir oyuncu. Mustafa'nın burnunda 2 yerden kırık olduğu bilgisi geldi. Hücumda alternatif olarak birçok ismimiz var ama defansta Mustafa'nın yokluğunu arayabiliriz" diye konuştu.