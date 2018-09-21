(Görüntülü) Akhisarspor - Krasnodar maçının ardından 3

Akhisarspor Antrenörü Kavçak: "Şanssız yenilgi aldık"

Kavçak, takımı Galatasaray maçına da kendisinin çıkaracağını söyledi

Krasnodar Teknik Sorumlusu Fomenko: "Zorlu galibiyet oldu"



Ergin KARATAŞ / AKHİSAR, ()

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçta evinde Rusya temsilcisi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor'da antrenör Cem Kavçak, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında şanssız bir yenilgi aldıklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişin ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Saffet Susic'in yerine takımı tarihindeki ilk Avrupa maçına çıkaran Kavçak, "Oyuna ilk 15 dakika ürkek başladık sonra saha içinde oyunu dengeledik. Kazanmak adına değişiklikler dahil herşeyi yaptık. Pozisyonlarımız var, direkten dönen toplarımız var. Şanssızlık sezon başından bu yana devam ediyor. 2 topumuz direkten döndü. Kazanıp takım içindeki özgüveni arttırmak, motivasyon sağlamak istiyorduk. Ancak saha içindeki istek, arzu, oyuncuların ekstra motive olmaları bizim için önemli. Hafta sonu ligde Galatasaray maçımız var. Artık ona en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.



Rakibin çok adamla hücum yaptığını belirten Cem Kavçak, maç öncesi hızlı hücumlarla pozisyon bulmayı hedefleyip bunu uygulamaya çalıştıklarını dile getirdi.



Kavçak, takımı Galatasaray maçına da kendisinin çıkaracağını söyleyip, "Maça 2 gün kaldı. Sonra önümüzde bir haftalık süre olacak. Yönetimle oturup konuşuruz" dedi.



Genç çalıştırıcı, Akhisarlı olduğunu, kulüpte daha önce futbolcu olarak da görev yaptığını hatırlatarak, "Taraftarın beni maç sonrası tribüne çağırmasına çok duygulandım. Onurlu bir andı. Tüm Akigolara teşekkür ediyorum. Maç boyunca bizi çok iyi desteklediler. Gönül isterdi ki tamamen dolu tribünlere oynayalım. İnşallah bunu Galatasaray maçında yapacağız" şeklinde konuştu.



OLEG FOMENKO: "ZORLU GALİBİYET OLDU"



KRASNODAR Teknik Sorumlusu Oleg Fomenko ise, Akhisarspor karşısında zorlu bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Fomenko, "Bizim için çok zorlu bir maçtı. İlk yarıda çok pozisyon bulup birini değerlendirdik. Özellikle ilk 25 dakika çok iyi oynadık. İkinci yarıda rakip takım bizi bir hayli zorladı. Turnuvaya 3 puanla başlamak bizim için çok iyi oldu. Buraya gelen tüm takımların zorlanacağını düşünüyorum. Taraftarlarının desteğiyle iyi oynuyorlar" dedi.



İlk golü atıp ardından baskı yemelerinin psikolojik olduğunu dile getiren Fomenko, ufak tefek hatalar yapmalarına rağmen kazanmayı başardıklarını söyledi.