(Görüntülü)Akhisarspor ilklerin peşinde

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda ülkemizi temsil eden Akhisarspor, perşembe günü Belçika'da Standard Liege ile oynayacağı tarihinin ilk Avrupa deplasmanında ilk galibiyetini almak istiyor. Avrupa'daki ilk sınavında Krasnodar'a evinde 1-0 mağlup olan Akigo'da UEFA kadrosunda yer almayan Bokila ve Larsson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Serginho ile Eray, Liege deplasmanında forma giyemeyecek. Süper Lig'de bireysel ve sonrasında zincirleme hatalarla kaybettikleri Alanyaspor maçını unutup Avrupa'ya konsantre olduklarını söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, "O performansımızla kazanacak durumumuz yoktu. Maçın ikinci yarısında biraz daha önde oynadık, biraz daha fazla istedik ama yeterli olmadı. Bu bize bir ders oldu. O maçı iyisiyle kötüsüyle bir yere bıraktık. Artık UEFA'ya odaklandık" diye konuştu. Takımıyla yaptığı toplantıda Avrupa Ligi maçının önemine değindiğini belirten Arslan, "Rakibimize saygı duyacağız ama UEFA'da hem kendimizi hem de ülkemizi temsil ediyoruz. Türk futbolunu temsil ediyoruz. Burada da kesinlikle hata yapmamamız gerekiyor. Hem skor anlamında hem de performans anlamında kazanmak istiyoruz. Bütün planlarımız kazanmak üzerine. Takım oyununu biraz geliştirirsek seri galibiyetler gelecektir. Belçika'dan ülkemizi iyi temsil ederek dönmek istiyoruz. Hedefimiz galibiyet ve ilkleri başarmak olacak" dedi. Akhisarspor'un rakibi Standard Liege, ilk grup maçında Sevilla'ya İspanya'da 5-1 mağlup oldu. Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak maçı Avusturyalı Manuel Schuettengruber yönetecek. Akigo, Belçika dönüşünde ligde pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın açıklamaları - Akhisarspor antrenmanından görüntü (FOTOĞRAFLI)