(Görüntülü) Akhisarspor-Beşiktaş maçının ardından -2

Cihat Arslan Utanç duyuyorum



Şenol Güneş Dorukhan yükselen bir değer



Barış GEZİCİ AKHİSAR, ()



Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kariyerinde Beşiktaş ile 300'üncü Süper Lig galibiyetini alan Şenol Güneş çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Kazanmak önemliydi diyen tecrübeli teknik adam, İyi başlangıç yaptık. Puan ve moral bizim için çok önemliydi ve elde ettik. Oyuncularım emeğin karşılığını 3 puanla aldı, galibiyeti hak ettiler. Elbette hatalar da var. Skor ne olursa olsun, 3-0'dan sonra rakibin ataklar yapması, golü bulması eksik tarafımızdı. Bunu mutlaka düzeltmeliyiz. Ciddiyet ve disiplin devam ettiği sürece kazanırız. Artık Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ne yapacağımıza odaklanmalıyız dedi. Maçta ilk golü atan genç futbolcu Dorukhan'dan övgüyle bahseden Güneş, Bugün karne günüydü. Torunum ve tüm öğrencileri kutluyorum. Gelecek onların elinde. Öğrenciyken tatilleri çok seviyorduk. Dorukhan da benim öğrencim. İnançlı bir oyuncu. Güveni sürerse bir o kadar mesafe alır. Yükselen bir değer bizim için. Yolun çok başında. Bozulmaz, yolun başındayken çalışırsa Türk futbolu önemli bir ismi kazanır. Dorukhan büyüyen bir değer olacak. Her oyuncu ondan ders almalı, o da öğrenmeye devam etmeli. Öğrenmenin sonu yok, başarının sonu yok. Dorukhan hedefe gidecektir diye konuştu.



CİHAT ARSLAN UTANÇ DUYUYORUM



Cihat Arslan esame listesine 13 yabancı futbolcunun yazılmasının ardından yaptığı açıklamada, Utanç duyuyorum dedi.



'Sorumluluğu alıyorum' diyen Arslan, Listeye 13 yabancı futbolcu yazılması teknik veya idari bir hatadır. Sorumluluk gereken bir hata maçın önüne geçti. Bu şekilde olmasından dolayı çok üzgünüz. Son dakika 3 transfer yaptık, altyapıdan oyuncular aldık ve karışıklık oldu. Ben sorumluluğu alıyorum. Teknik hata varsa ben, idari hata varsa başkası hesabı verir. İnsan hata yapabilir ama bu ciddi bir şey. Bunu başkan ve yönetimle konuşuruz. Bunu değerlendirmek lazım. Ne söylesek değeri yok. Bunu taşımak zorundayız. Teknik direktör benim. Her şeyin sorumlusu benim. Artık itirazlarla alakalı bir durum sonucu sonuç değişebilir. Güzel bir Cuma akşamıydı. Güzel akşama gölge düştü. Üzüntülüyüm. Bu akşam futbol olarak kaybediyorken, kazanıyorduk. Bu hatayı üstlenmek zorundayım. Utanç duyduğumuz bir durum ifadelerini kullandı.