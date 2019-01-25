(Görüntülü) Ahmet Taşyürek: "Kupa Fenerbahçe'nin tutunacak tek dalıydı"

"Fenerbahçe erken gol arayışına girdi"

"Fenerbahçe belki de ilk defa böyle bir şey yaşadığı için bu krizi yönetemiyor",

"Bu tür maçlarda kendiliğinden motivasyon oluyor"

Olgucan KALKAN / İstanbul,() -





Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, maçın ardından soyunma odasında üzüntülü bir haber aldıklarını dile getirerek, "İsmet hocamızın vefat ettiğini öğrendik. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bugün biz Fenerbahçe'ye baktığımız zaman ligdeki durumu, sıkıntıları ve kupa artık tutunacakları tek dalıydı. 1-0 gibi skoru tutma anlamında oyun anlamında ona göre bölüm bölüm hazırlandık. Bugün galibiyetle dönüyoruz. 8'e kaldık mutluyuz. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan böyle bir sonuçla kazanmak mutluluk verici. Başarılarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. Adana maçına hazırlıklarımıza bakıyoruz" dedi.



"FENERBAHÇE ERKEN GOL ARAYIŞINA GİRDİ"



Taşyürek, Fenerbahçe'nin erken gol arayışına girdiğini ifade ederek, "Atabey top tutabilen oyuncu. Leo kanat özellikleri olan bir oyuncu ve biz forvet oynatıyoruz. Bizim hesabımız tuttu. Çok pozisyon vermedik ama fizik olarak da önceki maçın verileri eldeydi ve orda da üstünlüğümüz vardı. 60'tan sonraki bölümün bizim için çok pozisyon olacağını düşündük" diye konuştu.



"FENERBAHÇE BELKİ DE İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIĞI İÇİN BU KRİZİ YÖNETEMİYOR"



Spor Toto 1'inci Lig'in kendileri için çon önemli olduğuna vurgu yapan Taşyürek, "Ama kupada da gidebildiğimiz kadar gideriz. Ümraniyespor son 5-6 senedir çok hızlı bir şekilde başarılara imza attı. Şampiyonluktan öte bugün Fenerbahçe galibiyeti inanılmaz bir gündem oldu. 40 yıldır görüşmediğim bir insanlar bile bana ulaştı. Fenerbahçe belki de ilk defa böyle bir şey yaşadığı için bu krizi yönetemiyor. Büyük camia Fenerbahçe. Gönülden bir taraftarlığımda var. İstiyorum ki en güzel yerlerde görmek her zaman beklentim" şeklinde konuştu.



"BU TÜR MAÇLARDA KENDİLİĞİNDEN MOTİVASYON OLUYOR"



Ahmet Taşyürek, Galatasaray ile Trabzonspor'un kendilerini gözüne kestirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bizim avantajımız bu tür maçlara hoca olarak bir şey yapmanız gerek kalmıyor kendiliğinden motivasyon oluyor. Avantajımız bu. Ama sıkıntısını da ligde çekiyoruz Altay maçında olduğu gibi. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz artık en iyisi gelsin bizde oynama mutluluğunu diğer takımlarla da yaşayalım."