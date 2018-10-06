(Görüntülü) Abdurrahim Albayrak: "UEFA için endişe edecek bir şey yok"

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () -

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili, "Endişe edecek bir şey yok. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bize 'hata yapmayın sakın' diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hata yapsaydık Galatasaray faturasını şu anda ağır öderdi" dedi.



Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, gazetecilere açıklamalarda bulundu. UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili konuşan Albayrak, "Endişe edecek bir şey yok. Başka yabancı takımlarla da vardır. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bu çalışmaların önümüzdeki yıl için de önemli olduğunu ifade ettik. Bize 'hata yapmayın sakın' diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hata yapsaydık Galatasaray faturasını şu anda ağır öderdi" dedi.



"ZOR AMA TEMİZ OLDU"



Karşılaşmayı da değerlendiren Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde güzel oyuna rağmen mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Antalya'ya çok yorgun geldiklerini ifade eden Albayrak, "Çok gol pozisyonu bulmamıza rağmen bir türlü golü göremedik. Bugün galibiyet olacağına kalbimle inanıyordum. Sıcak hava, sürpriz golcülerimiz, son anda hocanın Donk'u oyuna almasıyla beraber deplasmandaki sıkıntımızı aştık. Milli takım arasına huzurlu giriyoruz. Zor oldu ama temiz oldu. Kafamız dinç. 2-3 gün dinlenmek istiyoruz" dedi.



"TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ GOL GETİRDİ"



Galatasaray'ın Antalyaspor'a karşı üstünlük sağladığı maçın tek golünü atan yıldız oyuncu Donk da maçı yorumladı. İki stoper ile mücadele etmenin zor olduğunu ifade eden Donk, "Hocamızın bir taktik değişikliği oldu. Ben ve Maicon forvete geçtik. Öyle olduğu zaman biraz daha hava toplarına fazla sahip olmaya başladık. Ben de fırsatı yakaladım, gelen bir ortayı gole çevirdim. En önemlisi 3 puan almaktı. Bunu başardık" dedi.