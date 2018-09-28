(Görüntülü) Abdurrahim Albayrak: "Parolamız yüzde yüz 3 puandı"

"Porto'ya gitmeden önce böyle bir morale çok ihtiyacımız vardı"

"Emre inşallah Porto maçına yetişecek"





Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()





Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Sarı-kırmızılı ekibin maçta çok gol kaçırdığını belirten Albayrak, "3 puanı almasını bildik. Çok gol kaçırdık, belki de sezonun rekorunu kırabileceğimiz bir maçtı. Erzurumspor'u da tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler. Bizim için çok önemliydi. Geçen hafta puan kaybetmiştik. Bu hafta parolamız yüzde yüz 3 puandı. Onu aldık. Salı günü Porto'ya gideceğiz. Oradan da iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum. İyi hazırlandık. İyi takımız ve daha da iyi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"PORTO'YA GİTMEDEN ÖNCE BÖYLE BİR MORALE ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI"



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Porto maçı öncesinde morale ihtiyaçları olduğunu ifade eden Albayrak, "Birinci dakikada direkten dönen top var. Çok müsait pozisyonlar var, atamadık. Bütün arkadaşları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Porto'ya gitmeden önce böyle bir morale çok ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Cuma günü olmasına rağmen geldiler" şeklinde konuştu.



"EMRE İNŞALLAH PORTO MAÇINA YETİŞECEK"



Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Akbaba'nın Porto maçına yetişeceğini vurgulayan Albayrak, "Sakatlandıktan sonra maçı bırakıp soyunma odasına koştum. Doktorlar ve kendileri ile konuştum. Darbe almış ama ciddi bir şey yok. İnşallah Porto maçına yetişecek. Kendisi de oyundan çıktığı için çok üzüldü. 'Daha çok maçlarımız' var dedim. İyi ki hoca çıkarmış. Darbe almış, üzerine gitse kötü şeyler olabilirdi. Bize böyle futbolcular lazım. Çünkü her zaman sahada kalmak istiyor, mücadeleden kaçmıyor. Onun için hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.



