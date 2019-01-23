(Görüntülü) Abdurrahim Albayrak: "Herhangi bir problem yok"

Enver ALAS - İSTANBUL / Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Birçok futbolcu ile görüştük. Alan ile çok önceden anlaştık, kulübü ile anlaştık. Alan'a da kulübüne de teşekkür ediyorum. Basında Alan transferi yattı diye haberler çıkıyor. Durun bakalım herhangi bir problem yok" dedi. Geçtiğimiz günlerde transfer konusunda Çin ekibinin kamp yaptığı Dubai'ye giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar yurda döndü. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, şunları söyledi; "Birçok futbolcu ile görüştük. Alan ile çok önceden anlaştık, kulübü ile anlaştık. Alan'a da kulübüne de teşekkür ediyorum. Basında Alan transferi yattı diye haberler çıkıyor. Durun bakalım herhangi bir problem yok. Pato ile de 1 saat görüştük, hem kulübüne hem de Pato'ya teşekkür ediyorum. Pato ile kulübü arasında bir sorun var, biraz zaman istedi. Her şey güzel gidiyor. Benim hastam olduğu için Türkiye'ye döndüm. Galatasaray transfer yapacak, 10 tane futbolcu ile konuşuyoruz. Alan'a da Pato'ya da iki Çin kulübüne de teşekkür ediyorum."