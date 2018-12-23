(Görüntülü) Abdurrahim Albayrak: 'Galibiyeti özlemiştik"

"Puan kaybına en çok üzülenlerden biriyim"



Kaan ÜLKER / İstanbul,() -



Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardandan açıklamalarda bulunan Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, galibiyeti özlediklerini dile getirdi.



Galatasaray'ın cezalıları ve sakatları düzeldikçe hem galip geliyor hem de herkese keyif veren futbol oynadığını ifade eden Abdurrahim Albayrak, "Bugün keyif veren bir futbol oynadık. İnşallah ocak ayında yapacağımız transferler ile beraber Galatasaray taraftarlarına ile camiamızın daha da keyfi alacağı bir takım oluşturma çabalarındayız. Çok yorulduk, herhalde 24 saat uyuyacağım. Yarın hiç kalkmayacağım. Psikolojik olarak da, vücut olarak da yorulmuştum. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda güzel futbol, kavgasız, gürültüsüz futbol olmasını diliyorum" dedi.



"PUAN KAYBINA EN ÇOK ÜZÜLENLERDEN BİRİYİM"



Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk şansının sorulması üzerine, "Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesidir. Bundan önceki maçlarda da kelimeleri belki yanlış kullandım. Galatasaray taraftarlarını üzdüm, kusura bakmasınlar. Mağlubiyetten sonra konuşmak zor oluyor. Galibiyetten sonra konuşmak çok kolay. Belki kelimelerin yerlerini değiştirerek Galatasaray taraftarlarını üzdüm. Bütün taraftarlardan ayrı ayrı özür diliyorum, kusura bakmasınlar. Benim heyecanıma versinler. Puan kaybına en çok üzülenlerden biriyim. Yeni yılda transferlerle beraber herkesin özlediği Galatasaray olacak. Bugün de gördünüz mükemmel futbol oynadık. Bunun devamı da gelecek" şeklinde cevah verdi.