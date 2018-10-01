(Görüntülü) Abdullah Avcı: "Adem benim muhatabım değil"

"Süre ilerleyince kaygı başlayabiliyor"





"7 haftada tek mağlubiyet aldık"





İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL,()





Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade eden Abdullah Avcı, "Ligi takım savunmasını en iyi yapan, kenarlara oynayan, oyun opsiyonları diegonal paslar yapan bir takım. Bunla beraber biz topa sahip olup rakibimizin arasına 3'lü ve 4'lüyü nasıl koyacağız diye baktık. Bazen pas açılarında yanlışlık yapıyoruz. Duran top ilk pozisyon. Korner bile çok enteresan bir şekilde yoktu. Alanını boşaltırsan erken yediğimiz bir gol var. Oyun disiplinine sadık kalmaya çalıştık. 2'nci yarı gene baskılı olduk. Kaybettiğimiz yerde verdiğimiz tepkiler çok iyiydi. Biraz daha iyi yapabilirdik. Bu maçlarda öne geçmek çok önemlidir. 1-0'da öne geçsen rakip kolay kolay açılmaz. En fazla ceza sahası içine girdiğimiz maç bu oldu. Sprint fazla attık rakipten. Sonuçta her maç ligimizde kolay değil. Takım savunmasını iyi yapıyorlar. Ona rağmen pozisyonlar bulduk. Kazanmak istiyorduk kazanamadık. Oyuncularımın iyi niyeti ve oyunu çevirme arzusu son derece iyiydi. Onları ve rakibi tebrik ediyorum" diye konuştu.



"ADEM BENİM MUHATTABIM DEĞİL"



Adem Büyük'ün kendisinin muhatabı olmadığını belirten Avcı, "Hiçbir şekilde de olmadı. 10 senedir bu ligde kimin ne olduğunu herkes biliyor. Geçen sene Malatya lig maçı ve hazırlık maçında yaptıklarından dolayı özür dileyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun bu şekilde konuşması yanlış. Ne yaparsak söyleriz lafımızın arkasındayız" şeklinde konuştu.



"SÜRE İLERLEYİNCE KAYGI BAŞLAYABİLİYOR"



Gösterdikleri performanstan yüzde yüz memnun olmadığı söyleyen Abdullah Avcı, "Süre ilerleyince kaygı başlayabiliyor. Yüzde yüz memnun değilim ama çevirme arzularından memnunum. Oyun içerisinde bazen istediğinin tamamı uygulanmayabilir. Visca'nın belki de ilk kafa golü. Bu aksiyonlar futbolun güzelliğini sağlar. Bazen istemediğim şekilde de olumlu olumsuz sana dönebiliyor. Maksimum halde sahada kalmaya çalışan takımız" şeklinde konuştu.



"7 HAFTADA TEK MAĞLUBİYET ALDIK"



Ligin ilk 7 haftasında tek mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Avcı, "Planları olan lehine çeviren bazen çeviremeyen belli bir standardı olan takımız. 7 maç tek bir mağlubiyet aldık. Onun dışında 4 galibiyet 2 beraberliğimiz var. Fenerbahçe domine taşlarından bir tanesi. Büyük takımlar bu dalgalı süreçleri zaman zaman geçirebiliyorlar. Fenerbahçe takımı çok kötü diyemeyiz. Biz Fenerbahçe'ye son 4 senedir hep böyle çıkış maçları gibi düşünülüyor. O maçlarda nasıl plan oluyor bu hafta itibariyle oyun ve atmosfer itibariyle hazırlanacağız" dedi.