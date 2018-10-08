(Görüntülü) A Milli Takım, Bosna Hersek maçı hazırlıklarına başladı

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile 11 Ekim Perşembe günü Rize'de, 14 Ekim Pazar günü ise Soçi'de Rusya ile deplasmanda oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.



Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, pas oyunuyla devam etti.



Milli takımın çalışmalarını taktik antrenmanla tamamladığı kaydedildi.



MEHMET TOPAL KADRODAN ÇIKARTILDI



Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal kasık fıtığı rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, dün takımlarıyla lig maçına çıkan İrfan Can Kahveci, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu ve tedbir amaçlı Mehmet Zeki Çelik takımdan ayrı düz koşu yaptı. İspanya'da top koşturan Enes Ünal, Serdar Gürler ve Okay Yokuşlu ise akşam saatlerinde kampa katılacak.



A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.