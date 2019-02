(Görüntülü) 21 ülkeden bisiklet takımları Tour of Antalya'da buluşacak

Aydın Ayhan Güney: "Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik" Kaan ÜLKER - Mustafa AKIN / İSTANBUL, () - 21-24 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Tour of Antalya ile dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları Antalya'da buluşacak. Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, "Amacımız her yıl küçük değişiklikler ile hem organizasyonu hem de ekipleri dinamik tutabilmek. Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu yıl 100'ün üzerinde takım organizasyona katılmak için başvuruda bulundu bu da sevindirici" dedi. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde 2.2 kategorisinde yer alan, 4 etaptan oluşan ve 21 ülkeden üçü Pro-Kıta takımı olmak üzere 28 takım ile 168 sporcunun mücadele edeceği "Tour Of Antalya powered by AKRA" yarışması 21-24 Şubat tarihleri arasında Antalya'da 2'nci kez düzenlenecek. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulunan Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, parkurların tamamının Antalya sınırları içerisinde olacağını belirtti. Güney, "4 parkurdan oluşuyor organizasyoun ve yaklaşık 500 km.'lik parkur olacak. Geçen seneye göre 3 parkurumuzda değişiklikler var. Amacımız da zaten her yıl küçük değişiklikler ile hem organizasyonu hem de ekipleri dinamik tutabilmek. Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu yıl 100'ün üzerinde takım organizasyona katılmak için başvuruda bulundu bu da sevindirici. Geçen yılki organizasyonun başarısı ile en iyi organize edilen 2.2 yarışlarından bir tanesi oldu. Bu da talebi artırdı. Biz de kendi kriterlerimize göre 28 takım belirledik. Bu yıl 21 ülkeden, 28 takım ve 168 sporcu ile start alacağız. Takımların 3 tanesi profesyonel kıta takımı. Normalde 2 tane alabiliyorduk ama UCI'den aldığımız izin ile 3 tane profesyonel kıta takımı aramızda olacak. Bunlarda dünyaca ünlü ciddi sporcular olan takımlar. Rekabeti artıracak yarış sırasında keyifli bir yarış olacağını düşünüyoruz şu anda" diye konuştu. "4 TÜRK TAKIMIMIZ VAR" Dünyaca ünlü eski, büyük tur şampiyonların da misafir olacağını ve takımların tamamında kendi ülkelerinin ciddi sporcularını olduğuna dikkat çeken Aydın Ayhan Güney, "4 tane Türk takımımız var. Salcano Sakarya, Torku Konya, Antalya'nın yerel takımı var Fiberli ve Konya'dan başka bir kulüp daha var. Bunların içerisinde Salcano Sakarya Takımı tabii ki biraz ön planda gözüküyor çünkü Ahmet Örken'in olduğu takım. Göreceli olarak Türkiye'deki en güçlü bisikletçilerinin de bulunduğu takım. Eğer iyi bir takım çalışması yaparlarsa 1-2 etapta şansları olabilir" şeklinde konuştu. "SON GÜN ŞENLİK HAVASINDA GEÇECEK" Başka aktivitelerin de olacağına vurgu yapan Güney, "2.2 profesyonel yarışın yanı sıra, son gün granfona dediğimiz amatörlere açık bir yarışımız olacak. Türkiye'de son dönemde popülerleşmeye başladı. Güzel yarışlar oluyor; Çeşme'de, Marmaris'te, Kapadokya'da. Antalya'da da geçen sezon yapmıştık, bu sezonda ilk granfonasını yapacağız. Amatörlere açık olduğu için bir katılım sınırı yok, bu iyi oluyor. Son gün amatörleri oraya çekmek ve o heyecanı onlara da yaşatmak için böyle bir program koyduk. Bir de Antalya'daki STK'lar, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkıları ve destekleriyle farkındalık sürüşü yapacağız. Antalya içerisinde 4 km.'lik herkesin katılabileceği bir sürüşümüz olacak. Son gün şenlik havasında geçecek bir pazar günü olacak" dedi. "SADECE BİSİKLET YARIŞI YAPMAKLA BİTMİYOR" Kalabalık olacağı içni etkinlik alanı da oluşturduklarını belirten Güney, "Sadece bisiklet yarışı yapmakla bitmiyor. Onu insanlara duyurabilmemiz ve çekici hale getirmemiz gerekiyor. Sporla ve yöresel ürünlerle ilgili 15-20 firmanın yer alacağı bir tanıtım alanı olacak. Bunun yanı sıra yiyecek içecek alanları olacak. Bunların hepsini yaparken şunu gördük ki Antalya bu yarışa çok değer veriyor ve sahipleniyor. Başta Antalya Valisi ve belediye başkanları olmak üzere gerçekten çok önem veriyorlar. Ama bizi asıl sevindiren, tamamen özel olan ve sponsorluklarla yapılan bu büyük yarışın, Antalyalı işadamları ve şirketler tarafından sahiplenilmesi. Bu organizasyonun geleceği için umut verici" diye konuştu. Tour of Antalya powered by AKRA 2019 ve AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Antalya'da ve çevre bölgelerde 4 gün boyunca bisiklet festivali heyecanının yaşanmasını sağlayacak.