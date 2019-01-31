Görme engelli sporcular ödüllendirildi

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, çeşitli tarihlerde atletizm ve goalball branşlarında şampiyonluk elde eden görme engelli sporcular Tuncay Karakaya, Mehmet Tunç ve Yeşim Solmaz’ı ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.

Görme engelli şampiyon sporcular Tuncay Karakaya, Mehmet Tunç ve Yeşim Solmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal’ı ziyaret etti. Çeşitli tarihlerde atletizm ve goalball branşlarında şampiyonluk elde eden başarılı sporcuları tebrik eden İl Müdürü Uysal, İl Müdürlüğünün tesisleri ve sağladığı diğer imkanlar sayesinde görme engelli sporcuların müsabakalarda önemli başarılar kazandığını söyledi. Altı Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Tayfun Turgut, Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı Mürşit Atlıakın ve Yönetim Kurulu üyesi Ünal Şıpkan’ın eşlik ettiği sporculara başarılar dileyen İl Müdürü Uysal, engelli branşlarda birçok başarının kazanılacağına inandıklarını belirterek engelli sporculara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Engelli sporculara verilen desteklerden dolayı İl Müdürü Uysal’a teşekkür eden Altı Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Tayfun Turgut ve Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı Mürşit Atlıakın ise, daha çok engelli gencin spora kazandırılması ve Bursa’ya yeni başarıların kazandırılması için İl Müdürlüğüyle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Ziyaretin sonunda İl Müdürü Uysal, başarı dilediği şampiyon sporculara spor malzemesi hediye etti.

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