Gomis'ten Cüneyt Çakır'a maç içinde uyarı geldi !

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve şu anda Galatasaray'ın en golcü ismi konumunda bulunan Bafetimbi Gomis dün akşam oynanan Fenerbahçe derbisinde hakem Cüneyt Çakır ile girdiği diyaloglarla gündeme geldi.

Öncelikle taraftar ile ilgili konuşan Gomis , "Hayatımda böyle bir taraftar topluluğu görmedim, gerçekten harikaydılar ..Onlara 3 puanı armağan etmek isterdik fakat olmadı.Ama hala daha yenilmezliğimizi sürdürüyoruz ve lideriz ." açıklamalarında bulundu.Daha sonra saha içinde Cüneyt Çakır ile arasında geçen diyalogların sorulması üzerine ise Gomis, "Penaltı olduğu çok belliydi, çok kızdım. Taraftarlar da çok kızdı. Hakeme gittim ve oyunu iyi yönlendirmesi gerektiğini söyledim. O penaltı olsaydı oyunun yönü farklı olurdu. Hakeme söylediğim bir şey vardı; "Biz her gün çalışıyoruz, senin de daha fazla çalışman gerekir."dedim." ifadelerin kullandı.