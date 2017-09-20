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Gomis şampiyonluğu herşeyden çok istiyor !

Galatasaray'daki performansı ve attığı gollerle Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis'in tek bir arzusu var o da Şampiyonluk ...

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:52
Gomis şampiyonluğu herşeyden çok istiyor !

Galatasaray formasını ilk giydiği andan beri, hırsı, isteği, coşkusu ve attığı gollerden yaptığı sevinçlerle fenomen haline gelen Bafetimbi Gomis’in sırrı ortaya çıktı. Kariyeri boyunca şampiyonluk sevinci yaşamayan 32 yaşındaki futbolcunun en büyük motivasyon kaynağı, bu kupayı kazanmak. Sadece kendisini değil, takım arkadaşlarını da motive eden Gomis, “Bu şampiyonluğu her şeyden çok istiyorum. Hep birlikte elimizden geleni yapalım. Bunu başarabiliriz” sözleriyle arkadaşlarını ateşlemeye çalışıyor. İzin günlerinde bile çalışmalarına devam eden Gomis, bu şekilde gücünü korumak ve hücum hattında takımını sırtlamak istiyor.

Yöneticiler de çok memnun 

Bafetimbi Gomis’in performansı, yöneticilerin de yüzünü güldürdü. Tecrübeli futbolcunun 5 lig maçında 7 gol atmasıyla Galatasaray zirve yarışında hep en önde giderken, Gomis aynı zamanda maliyetinin önemli bir kısmını karşılaşmış oldu. Cenk Ergün, Gomis’in performansıyla ilgili  olarak, “Her hafta olduğu gibi Gomis’in performansı çok etkileyiciydi. Kasımpaşa maçında 2 gol de ondan geldi. Sadece maçlarda attığı gollerle değil, saha içi ve dışında takıma katkısıyla ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı.

RAKAMLARLA GOMİS

Gomis, Süper Lig’de atması beklenen gol (2.65 xG) ile attığı gol sayısı (7) arasında en fazla fark olan oyuncu (4.35). Başka bir ifadeyle, ortalama bir oyuncunun 2 veya 3 gol çıkarabileceği şutlardan toplam 7 gol çıkarmayı başardı.

Avrupa’nın 5 büyük ligi (Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Premier League, La Liga) ve Süper Lig’de, gol beklentisinin üzerine en fazla çıkan oyuncu Juventus’tan Paulo Dybala (2.53 xG, 8 gol - fark 5.47). Bafetimbi Gomis 4.35 ile bu alanda Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor.

5 büyük lig ve Süper Lig’de, Bafetimbi Gomis’ten (7) daha fazla gol atan sadece iki futbolcu bulunuyor: Radamel Falcao (9), Paulo Dybala (8).

Gomis, 5 büyük lig ve Süper Lig’de en fazla gol atan (7), en fazla gol katkısı yapan (9) ve en fazla isabetli şut çeken (9) Fransız forvet konumunda.

Fransız forvetler arasında, sadece Mbappe (35) ve Preville (33), Top 5 lig ve Süper Lig’de rakip ceza sahalarında topla Gomis’ten daha fazla buluştu (29).

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