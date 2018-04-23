Golfün şampiyonu Ekol İnşaat

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA Belek'te düzenlenen World Corporate Golf Challenge Türkiye 2018'i kazanan Ekol İnşaat takımı, Portekiz Cascais'de düzenlenecek WCGC 2018 Dünya Finali'nde ülkemizi temsil edecek.

Dünyanın en geniş katılımlı şirketler arası golf turnuvası olan OPET World Corporate Golf Challenge - WCGC (Dünya Kurumsal Golf Turnuvası), 20-22 Nisan tarihleri arasında Antalya Regnum Carya Golf & SpaResort ev sahipliğinde National Golf Kulübü'nde oynandı. OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk'ün de hazır bulunduğu, 6'ncı kez gerçekleşen turnuvada, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri sahada kıyasıya mücadele etti.

OPET'in ana sponsorluğunda yapılan turnuvayı, Ekol İnşaat takımı adına mücadele eden Erol Aktı ve Sidar Yalçınkaya ikilisi toplamda 145 puan ile birinci tamamladı. 26 katılımcı şirketin iki kişilik takımlarla temsil edildiği turnuvada Hüseyin Demirağ ve İsmail Erdoğan'ın temsil ettiği Sarum Diamond takımı 132 puanla ikinci olurken, Hasan Gülkaya ve Ali Gong'un temsil ettiği Bony Socks takımı 130 toplam puanla üçüncü sırada tamamladı.

1993'ten günümüze 1 milyon golfçüyü buluşturan World Corporate Golf Challenge'ın Türkiye ayağını kazanan takım, 30'un üzerinde ülkenin finalist şirketlerinin katılımıyla, 20- 24 Haziran tarihleri arasında Portekiz Cascais'de düzenlenecek WCGC Dünya Finali'nde ülkemizi temsil edecek.

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